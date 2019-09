Door scooter gehinderde Daan Hartog sprint naar tweede plaats

REGIO • De Ronde van de Korvel (Tilburg) leverde RC Jan van Arckel-jeugdrenner Daan Hartog zondag de tweede plaats op.

Hartog wist alleen weg te rijden en kreeg later gezelschap van nog twee andere renners. Een scooter hinderde in de sprint de rechte lijn bij de eindstreep. Desondanks werd Daan Hartog tweede. In categorie 6 werd zijn zus Merel Hartog negentiende en Joris Peursum (Hardinxveld) 20e.

NK-parcours

De Ronde van het Villapark werd zaterdag verreden op het NK-parcours van volgend jaar. De renners staat een pittige strijd te wachten, want het hoogteverschil maakt het parcours zwaar.

In categorie 4 werd Stan Holthuis (Sleeuwijk) 44e, in categorie 5 Mees Bassa (Goudriaan) 42e en in categorie 6 Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) 49e en Thom Verhoeks (Gorinchem) 52e.

Miniwegwedstrijd

Bij RMCD De Coureur in Maassluis stond een miniwegwedstrijd op het programma. In categorie 4 maakten Daan Kon (Hoogblokland) en Stan Holthuis (Sleeuwijk) deel uit van de kopgroep. Na materiaalpech was de koers voor Stan echter voorbij. Daan moest de kopgroep na zes ronden laten gaan, maar wist het peloton wel voor te blijven en finishte als zevende. Luna Kers (Beesd), die bij de start pech had doordat haar voet uit het pedaal schoot, klasseerde zich als achtste.

In categorie 6 was er een vijfde plaats voor Joey Baars (Leerdam). Willem v.d. Brink (Dalem) werd zesde en Davida van Wilgen (Arkel) elfde.