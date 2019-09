Open training Tang Soo Do in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Chiel Pellekooren en Minte de Moel van Chon Kyong verzorgen maandagavond 16 september vanaf 19:30 uur een open training Tang Soo Do in sporthal Poortzicht in Nieuwpoort.

Tang Soo Do is Koreaans karate en eigenlijk geen vechtsport, maar een zelfverdedigingskunst. Iedereen van 6-80 jaar die lekker wil bewegen, wil trainen in een groep waar respect heerst voor elkaar en wil werken aan zijn of haar weerbaarheid, kan deelnemen.

Meer info is te vinden op de website van Chon Kyong.