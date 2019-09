Jaco Vonk start sterk

GIESSENBURG • Titelverdediger Jaco Vonk is sterk begonnen aan de nieuwe schaakcompetitie van SC Giessen en Linge.

Ondanks een onnauwkeurigheid in de opening won hij gedecideerd van Henk Boot, de nummer 2 van afgelopen seizoen.

Remise was een redelijke uitkomst in de gelijkwaardige partij tussen Hans Karelse en Tony Else. Chris Tromp joeg de witte koning van Arjan Uittenbogaard op en boekte een mooie overwinning.