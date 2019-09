DNF voor Noël Luijten in Steragas Classic

BELGIË/MEERKERK • Jan van Arckel-junior Noël Luijten, net terug uit Italië, kon zijn klim(trainings)kilometers niet omzetten in de benodigde snelheid in de Steragas Vlaams-Brabant Classic, een UCI-keors over 118,4 kilometer rond het Belgische Zemst.

Het draaide voor de Meerkerkse renner, evenals voor zijn ploeggenoot Delano Swenne (Heukelum), uit op een DNF. Geert van Kappel (Sleeuwijk) klasseerde zich als 38e.

Van de 140 deelnemers moesten er maar liefst 64 de koers voortijdig verlaten.