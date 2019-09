Ruben Blom 27e in België

BOOISCHOT/REGIO • In het Belgische Booischot handhaafden de Jan van Arckel-junioren Ruben Blom (Tienhoven) en Bram van Herk (Groot-Ammers) zich zaterdag in het peloton in een koers over 83 kilometer.

Met een achterstand van iets meer dan een minuut op de kopgroep werd Blom 27e en Van Herk 40e. Gezien het aantal DNF's en strubbelingen in de finale -met twee ruziënde Belgen, die hun vete na de finish nog voortzetten- nette klasseringen.