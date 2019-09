Nixon Fernandes en Luula Weldegebriel winnaars negende Loop naar de Pomp

NOORDELOOS • Nixon Fernandes en Luula Weldegebriel hebben zaterdag de negende Loop naar de Pomp in Noordeloos gewonnen. Fernandes deed daarmee goede zaken in het overall klassement van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2019.

De karakteristieke Loop naar de Pomp was wedstrijd nummer zeven in de reeks van negen uit het Grote Rivieren Loopcircuit, hoewel het pas de zesde uitslag was. De vorige loop, de Lingewaalloop in Herwijnen, werd immers door de extreme hitte in juni afgelast. In Noordeloos werd het wedstrijdcircuit in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Drechtsteden weer hervat.

In vorm

Nixon Fernandes was de titelhouder in het oer-Alblasserwaardse plaatsje en al bij de start kondigde hij aan in vorm te zijn. Dat bleek. De andere sterke mannen in het klassement van het circuit – Timo de Geus, Maarten van Zetten en Jeroen van Damme – werden vrijwel vanaf de start achtergelaten door de PAC-atleet.

Halverwege de wedstrijd al volgde nummer twee De Geus, die de 10 kilometer ook solo moest lopen, op een halve minuut. Een groepje met Van Zetten, Van Damme en Albert Meijer, in het verleden winnaar van het Grote Rivieren Loopcircuit, kwam daar weer enkele tientallen meters achteraan.

Parcoursrecord

Uiteindelijk sloopte Fernandes bijna een halve minuut van zijn PR. Zijn 31.17 was tevens een verbetering van het parcoursrecord van Lars Gerritsen. ,,Ik voel me goed, maar ik heb nog altijd het gevoel dat ik 10 procent beter kan'', aldus de opgetogen winnaar.

Hij heeft in de laatste twee wedstrijden van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit eigenlijk nog twee goede resultaten nodig, maar dat bleek geen topprioriteit. ,,Een goede tijd was het belangrijkst vandaag.''

Timo de Geus werd zaterdag tweede in 32.38 en Maarten van Zetten derde in 33.07. Van Zetten heeft daarmee inmiddels de beste papieren om na de Molenloop in Alblasserdam en de Boerman Transport-loop in Gorinchem het eindklassement te winnen. Daarvoor tellen de vijf beste resultaten in het circuit mee.

Overmacht

Bij de vrouwen was de naam van Luula Weldegebriel nieuw in het regionale loopcircuit. Ze komt uit Eritrea en woont als statushouder in Dordrecht, waar ze bij Fortius is gaan trainen. De Loop naar de Pomp won ze met grote overmacht in 37.47. Vivianne Steegstra, nog altijd koploper in het klassement, en Nay Seddik stonden aan haar zijde op het podium. Zij finishten respectievelijk in 41.07 en 41.18.

De Molenloop in Alblasserdam is zaterdag 5 oktober de voorlaatste wedstrijd in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Alle uitslagen, klassementen en wedstrijdinformatie zijn te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.

Alle uitslagen Loop naar de Pomp 2019

Msen: 1. Timo de Geus 32.38, 2. Maarten van Zetten 33.07, 3. Albert Meijer 33.17.

M35: 1. Nixon Fernandes 31.17, 2. Boudewijn Emo 35.39, 3. Ali Shugul 36.45.

M45: 1. Jeroen van Damme 33.09, 2. Erik Klooster 37.35, 3. Ruben Verlangen 37.56.

M55: 1. Piet Voorwinden 36.49, 2. Jan Prins 36.55, 3. Hafid Chaaby 37.08.

Vsen: 1. Luula Weldegebriel 37.47, 2. Anna van Stigt 42.57, 3. Jarka Kortlever 43.04.

V35: 1. Vivianne Steegstra 41.07, 2. Nay Seddik 41.18, 3. Hanneke van Riel 43.22.

V45: 1. Cora Vlot 42.32, 2. Lianne Ivens 45.03, 3. Danielle Gorgels 46.25.

M 5km: 1. Wouter Baas 17.23, 2. Ad Verweij 18.35, 3. Jochem Wiersma 18.53.

V 5km: 1. Roos Blokhuis 17.57, 2. Janita de Bruin-Koorevaar 22.31, 3. Delphine van der Grijn 22.36.

Jongens groep 1: 1. Milo Valk 3.00, 2. Matthijs de Jongh 3.02, 3. Teun van Dijk 3.06.

Meisjes groep 1: 1. Anne Schoester 3.18, 2. Maud Vulperhorst 3.46, 3. Pepa Hermus 4.11.

Jgr2: 1. Luuk Bosveld 5.27, 2. Ruben van Roosmalen 5.39, 3. Dennis Boer 5.57.

Mgr2: 1. Lieke Boshuizen 6.14, 2. Tula Hermus 6.28, 3. Femke van der Waal 6.35.

Jgr3: 1. Matthias Treurniet 8.00, 2. Jesper Mol 8.36, 3. Stijn van der Waal 9.13.

Mgr3: 1. Nanoe van Omme 10.27, 2. Elise Kortleve 11.34.