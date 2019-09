Frenkie de Jong mag Cruyff Court openen in Arkel

ARKEL • Frenkie de Jong is maandagavond op het Nederlandse voetbalgala verkozen tot Talent van het Jaar. Hieraan verbonden is dat hij een Cruyff Court mag openen in zijn geboorteplaats Arkel.

Arkel krijgt dus dankzij Frenkie de Jong een Cruyff Court.



Johan Cruyff Award for Dutch Talent of the Year 2018/19 ?? #FJ21 pic.twitter.com/CjgHzlBiXr — Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) September 3, 2019



'Kinderen hebben een veilige speelruimte nodig die uitnodigt om buiten te spelen. Daarom zijn er Cruyff Courts. Een veilige ontmoetingsplek waar kinderen kennis maken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen sluiten, hun eigen talenten ontdekken en ervaren hoe het is om te winnen en verliezen. Waardevolle ervaringen die zij meenemen in hun ontwikkeling op fysiek en mentaal vlak, maar ook in de maatschappij, staat op de website van de Cruyff Foundation.

Wanneer het voor Arkel zover is, is nog niet bekend.