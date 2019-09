Horses For Heezen vierde op NK

ERMELO/GIESSENBURG • Eén van de teams van Horses For Heezen uit Giessenburg, rijdend voor PSV Sliedrecht, is vierde geworden op het NK op het Hippisch Centrum in Ermelo. In de reguliere proef werd een prima score van 65,9% neergezet.

De teams gaan zich nu opmaken voor het indoorseizoen, waarin zal worden deelgenomen aan The Dutch Masters (Indoor Brabant) en het open kampioenschap van Zuid-Holland.