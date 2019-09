Ondanks pech toch vijfde plaats Luca van Leer

STRIJEN/LEERBROEK • De vijfde NK-wedstrijd in Strijen heeft de jonge Leerbroekse karter Luca van Leer afgelopen weekend de vijfde plaats opgeleverd.

Na een weekend vol pech een prestatie waar hij trots op kon zijn.

Luca kwalificeerde zich na veel problemen met de kart als achtste, waarna hij zondag in de warming-up een aanrijding had die redelijk wat schade veroorzaakte. In de drie heats werd hij zesde, goed voor plek 5 in de dagstand.