Open toernooi Streveland: 140 deelnemers

STREEFKERK • Onder tropische omstandigheden is afgelopen week het Open Tennistoernooi van de Streefkerkse tennisvereniging TV Streveland afgewerkt. In totaal zo'n 140 deelnemers uit de hele regio streden in bijna 120 partijen op de Streefkerkse gravelbanen voor de overwinning in hun poule.

Door het mooie weer konden alle geplande wedstrijden doorgaan en was er op alle avonden sprake van een goed gevuld tennispark. De zwoele zomeravonden trokken ook veel publiek naar de banen. Winnaars:

GD8 25+: 1 Dennis Groeneveld+Jolanda Groeneveld, 2 P.A. Leeuwen+J Slob.

DD8 25+: 1 Petra Brouwer+Jacqueline Knol, 2 Eva Bakker+Daphne Bot.

HD8 25+: 1 Jan Boel+Dirk Vlot, 2 André de Bloois+Arnold van der Waal.

HD7 45+: 1 Jan Norbart+Gerard van Rijswijk., 2 Frans Hoogerbrugge+H. Kievits.

GD7 17+: 1 Dennis Siebes+Anita Verheijden, 2 Jan den Ouden+Tessa den Ouden.

DD7 17+: 1 Sandra Eerland+Linda van Weelde, 2 L Van Houtum+M Verheij.

HD7 17+: 1 Jelle Casteleijn+Ruud den Haak, 2 Stephan van Herk+Dennis Hoogerbrugge.

GD6: 1 Mark de Bruijn+Marie-Christine Visser, 2 Jan van Middelkoop+Manon de Bruijn-Lawant.

DD6: 1 Manon de Bruijn-Lawant+Ramona Prins-Holleman, 2 Jantine Brokking-Kooy+Yvonne de Jong-Bax.

HD6: 1 Marco van Reijswoud+Ronald van der Wens, 2 Auke Van Minnen+E Versteeg.