Ruben Blom maakt zijn rentree

REGIO • Na twee sleutelbeenbreuken -in april en in juni- kon Ruben Blom zondag eindelijk weer zijn opwachting maken in een koers. De Jan van Arckel-junior uit Tienhoven startte in de Grote Prijs Bouwbedrijf van Goidsenhoven in het Belgische Molenbeek.

Het ontbrak Ruben nog een wedstrijdsnelheid- en hardheid, waardoor het uitdraaide op een DNF. Maar de blik kan weer vooruit en wellicht resteren er nog enkele mooie koersen in het naseizoen.

Grote Prijs Kris d'Herpe

De junioren Bram van Herk (Groot-Ammers), Timo de Zeeuw (Molenaarsgraaf), Noël Luijten (Meerkerk) en Geert van Kappel (Sleeuwijk) reden zaterdag de Grote Prijs Kris d'Herde Erpe, eveneens in België.

Van Kappel handhaafde zich in de kopgroep en dit leverde hem de zevende plaats op. Luijten werd 44e, Van Herk en De Zeeuw behoorden tot de 57 opgevers. De koers werd gewonnen door Axel van der Tuuk.