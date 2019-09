Frenkie de Jong beste middenvelder Champions League 2018-2019

• Frenkie de Jong met zijn familie in Camp Nou. (Foto: Privéfoto)

BARCELONA/ARKEL • Frenkie de Jong is donderdag in Monaca uitgeroepen tot beste middenvelder van het afgelopen seizoen in de Champions League.





De Arkelse speler van Barcelona, in het seizoen 2018-2019 nog uitkomend voor Ajax, werd verkozen boven Jordan Henderson van Liverpool en Christian Eriksen van Tottenham Hotspur.





De Jong reikte met Ajax tot de halve finale, waarin het in extremis werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.