Negende Loop naar de Pomp

NOORDELOOS • De zomervakantie is weer voorbij, ook voor de lopers in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Dat wordt zaterdag 7 september hervat met de Loop naar de Pomp in Noordeloos.

Het is de negende editie van de 10 kilometer (wedstrijdloop) in het pittoreske en oergezellige plaatsje in de Alblasserwaard, met start en finish bij de historische dorpspomp. De wedstrijdloop begint om 14.00 uur, de prestatieloop over 5 kilometer om 13.00 uur en vanaf 11.45 uur zijn er jeugdlopen in alle categorieën.

Vorig jaar waren Nixon Fernandes (hij komt zijn titel verdedigen) en Carla Ophorst (zij is verhinderd) de winnaars van de Loop naar de Pomp. De parcoursrecords staan sinds 2006 op naam van Lars Gerritsen (31.24) en Marlies Jongerius (36.52). Naast prijzen voor de top drie in alle categorieën staat er een bonus van 100 euro op verbetering van die records.

Geen negen maar acht wedstrijden

Normaliter is de Loop naar de Pomp de zevende van de negen wedstrijden in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Door de afgelasting van de Lingewaalloop in juni, wegens het te warme weer, bestaat het circuit dit jaar echter uit acht wedstrijden waarvan de Loop naar de Pomp de zesde is. Voor het eindklassement tellen van de acht lopen de vijf beste resultaten mee. Na Noordeloos staan nog de Molenloop in Alblasserdam (5 oktober) en de Boerman Transport-loop in Gorinchem (26 oktober) op de rol.

Het overall klassement bij de mannen wordt momenteel aangevoerd door Timo de Geus. De constante Jeroen van Damme is de nummer twee. Op grotere afstand – want zij hebben minder uitslagen staan – lijken Nixon Fernandes en Leendert van der Lugt de voornaamste andere kanshebbers op winst van het eindklassement. Bij de vrouwen gaat Vivianne Steegstra riant aan de leiding, maar lijkt Petra Sloots de favoriet voor de eindzege. Zij won de laatste twee wedstrijden uit het Grote Rivieren Loopcircuit.

Meer informatie

Alle informatie over het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit is te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit. Voorinschrijven voor de Loop naar de Pomp is tot en met 1 september mogelijk via: www.inschrijven.nl. Op 7 september zelf kunnen lopers zich inschrijven bij de start en finish, aan de Botersloot 15 in Noordeloos.