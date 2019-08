Ook in de Ronde van Noordeloos staat er geen maat op Remco Schouten

NOORDELOOS • De 28e Ronde van Noordeloos gaat als een gedenkwaardige de boeken in. Een zeer levendige koers met een ijzersterke winnaar. Na vorige week vier overwinningen op rij te hebben geboekt was het maandagavond wéér raak voor Remco Schouten. De Jan van Arckel-renner uit Ammerstol maakte het in de sprint formidabel af.

De belangstelling voor de (meeste) criteriums is al jarenlang tanende, dat erkent elke wielerliefhebber. Noordeloos was maar weer eens een uitzondering op de regel. Het publiek werd op z'n weken bediend. Vanuit het vertrek werd er hard gekoerst. Het peloton ging meteen op het lint en kwam niet meer tot rust.



Het gaat hard in de Ronde van #Noordeloos. Finish verwacht even na 21:15 uur. #hetkontakt pic.twitter.com/m1OPjSBKC7 — Rick den Besten (@RickdenBesten) August 5, 2019



Toch wist er richting de finale een kopgroep weg te rijden. Een viertal werd een zestal, later een elftal en zelfs een dertiental. Met klinkende namen als Jasper de Laat, Robin Wennekes, Steven Stekenes, Tom Wijfje, Lieven Anthonise, Sjors Handgraaf en Jeroen Brewel. Remco Schouten was één van de klasbakken die het gat dichtte.

Topvorm

Toch bleven de dertien niet weg. Met nog tien ronden van 800 meter te gaan reed Jordy Talen het peloton terug. Antonie van Noppen, Arjan Hofman en Bart Lemmen wilden het niet op een sprint laten aankomen. Toch sloot ook Remco Schouten weer aan en bij het ingaan van de laatste ronde hadden ook de voorposten van het peloton de aansluiting andermaal te pakken.



En of er gekoerst wordt in #Noordeloos. Het hele spul al vanaf het begin op het lint. #hetkontakt #rondevannoordeloos pic.twitter.com/doFYFGWWt0 — Rick den Besten (@RickdenBesten) August 5, 2019



Remco Schouten liet zich niet gek maken. Hij is in topvorm en liet dat zien in de sprint, waarin hij Jasper de Laat en Antonie van Noppen naar de plaatsen twee en drie verwees.

Herstellen

"Ik herstel zelfs als ik op kop rij", zei winnaar Schouten meteen na afloop van de koers. "Geen enkele groep bleek de goede, maar gelukkig had ik nog over voor de sprint."

Remco Schouten, die het wielrennen nu laat prevaleren boven het schaatsen, rijdt volgend seizoen voor het continentale Vlasman Team.

Elite-beloften: 1. Remco Schouten, 2. Jasper de Laat, 3. Antonie van Noppen, 20. Jarri Stravers (Groot-Ammers), 24. Noah de Groot (Ottoland), 28. Max de Jong (Giessenburg).

Vrouwen: 1. Bente van Teeseling, 2. Bianca van den Hoek, 3. Amber van der Hulst.

Junioren: 1. Jardi Christiaan van der Lee, 2. Sergingo Wilshaus, 3. Sten Verzijl, 4. Melvin Drost, 5. Noël Luijten (Meerkerk).

Funklasse A: 1. Niels Bongers (Giessenburg), 2. Maarten Molenaar (Tienhoven), 3. Jan Bassa (Goudriaan), 4. Aart van Beuzekom (Ameide), 5. Arjan van de Minkelis.

Funklasse B: 1. Wouter de Bruin (Goudriaan), 2. Marcel Vonk (Goudriaan), 3. Teus van Dijk (Giessenburg), 4. Levi Terlouw (Noordeloos), 5. Sigvard van Wageningen.

(meer foto's volgen dinsdagochtend)