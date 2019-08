Jens van den Dool wint etappe in Tsjechië

HOOGBLOKLAND • In de Vysocina Tour in Tsjechië heeft Jens van den Dool donderdag de eerste etappe gewonnen.

Als gastrenner van zijn club RC Jan van Arckel soleerde de Hoogbloklander vanuit de kopgroep naar de zege.

Na de derde etappe op zaterdag had Van den Dool nog steeds een mooie uitgangspositie in het algemeen klassement. Die wist hij echter niet te verzilveren, omdat hij in de vierde en laatste etappe wegens ziekte niet meer van start ging.