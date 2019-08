Simply Green heeft titel bijna binnen

LOCHEM/REGIO • Na tien van de dertien wedstrijden in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO heeft Simply Green de nationale competitietitel bijna binnen. De Brandwijkse tractorpuller was ook in Lochem weer niet te kloppen.



In Lochem plaatsten vier tractoren zich voor de finale. Hierin zette Laurens den Boer met 101,63 meter de beste afstand neer. Van Stappust (100,28 meter) en Secret of the Vally (98,00 meter) werden tweede en derde. In de kwalificatierun was de 95,02 meter van Red Dream (Streefkerk), met Laurens van Vuuren achter het stuur, goed voor P10. Simply Green heeft nu een voorsprong van maar liefst 57 punten op de naaste concurrentie.

NK-tussenstand na 10 wedstrijden: 1. Simply Green, 194 punten; 2. Erik Peeters, 137 punten; 3. Secret of the Valley, 136 punten; 11. Red Dream, 93 punten.

De volgende wedstrijd is zaterdag 10 augustus in Montfoort.