Jeanne Korevaar 22e in Prudential RideLonden Classique

LONDEN/GROOT-AMMERS • In het hartje van Londen is Jeanne Korevaar zaterdag als 22e geëindigd in de Prudential RideLondon Classique.

Zoals verwacht liep de eendaagse koers uit in een massasprint.

Op de tweede rij deed zich een zware valpartij voor, waar de CCC Liv-renster uit Groot-Ammers net achter zat. Op 14 seconden van winnares en landgenote Lorena Wiebes, die de zege kreeg nadat Kirsten Wild was gediskwalificeerd, kwam Korevaar ongeschonden als 22e over de meet.