Kelvin van den Dool elfde in Paardenmarktronde Alblasserdam

• Kelvin van den Dool, op deze foto in actie in Giessenburg. (Foto: Rick den Besten)

ALBLASSERDAM • Hoogbloklander Kelvin van den Dool is woensdag elfde geworden in de door Jesper Rasch gewonnen Paardenmarktronde in Alblasserdam.

Max de Jong (Giessenburg) kwam als elfde over de meet. Het podium werd gecompleteerd door Jordi Talen en Raymond Kreder.