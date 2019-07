Delano Swenne elfde in België

REGIO • Jan van Arckel-junior Delano Swenne uit Heukelum is zaterdag elfde geworden in de Kermisprijs Lierde, een Belgische koers over 88 kilometer.

Zijn ploeggenoten Noël Luijten (Meerkerk) en Timo de Zeeuw (Molenaarsgraaf) haalden in natte weersomstandigheden de finish niet.