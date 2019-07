Er blinkt brons voor Wendy Bron op WK-BMX

ZOLDER/SCHELLUINEN • Op het WK-BMX in het Belgische Zolder haalde Wendy Bron-Dekker een meer dan knappe derde plaats.

In een sterk deelnemersveld met in totaal 59 vrouwen in de Cruiser Woman klasse ging het in de voorronden en de kwartfinale voortvarend. De Schelluinse BMX-ster was telkens de sterkste.

Knieblessure

"Vervolgens dacht ik de halve finale niet te kunnen fietsen. In het voorjaar ben ik hard gecrasht en heb ik een flinke knieblessure opgelopen. Na een rustperiode heb ik de draad weer opgepakt", aldus Bron. "Mijn knie was van alle inspanningen zo opgezwollen, dat mijn brace bijna knapte."

Met het nodige koelen was ze toch weer klaar voor de halve finale. Ternauwernood plaatste Bron zich via plek 3 voor de finale. "Daarin koos ik bewust voor startbaan 6. Mijn tactiek pakte goed uit, ik raakte niet ingesloten en kon vanaf de buitenkant mijn eigen race rijden. De bronzen plak was buiten verwachting en echt de max."

Haar landgenote Rebecca Neus prolongeerde haar wereldtitel door de Française Astrid Delescluse nipt voor te blijven.