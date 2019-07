Jury dwarsboomt Jens Bassa

HEERLERHEIDE/GOUDRIAAN • Jens Bassa was in het klimcriterium Pijl van Heelerheide hard op weg naar zijn eerste seizoenszege. Maar de jury dacht daar anders over...

De Goudriaanse nieuweling kwam ten val toen zijn ketting blokkeerde. Met schade aan lijf en fiets mocht hij weer aansluiten bij de kopgroep.

Al snel wist Jens Bassa te demarreren en een halve ronde voorsprong op te bouwen. De ontsnapping vond echter geen genade in de ogen van de jury, die van mening was dat de Goudrianer meteen was weggereden zonder eerst aan te sluiten.

Een hard gelag voor Jens, die zich verplicht moest laten terugzakken. In de eindsprint kwam hij als achtste over de meet.