'Toen de naam van Frenkie door de fans werd gescandeerd, kregen we het allemaal te kwaad'

BARCELONA/SCHELLUINEN/ARKEL • Op vrijdag 5 juli waren maar liefst 21.000 toeschouwers getuige van de presentatie van het nieuwe talent van FC Barcelona. Onder hen vanzelfsprekend ook een supertrotse opa Jan en oma Rita de Bruijn.

Kleine Frenkie de Jong voetbalde eventjes bij ASV Arkel op Schoonzigt. Zijn talent viel op en na een gedegen opleiding bij Willem II in Tilburg verkaste hij op 19-jarige leeftijd naar Ajax. Amper drie jaar later maakt hij zijn jongensdroom waar bij het grote FC Barcelona. Familie De Bruijn droomt volop mee.

Opa Jan de Bruijn kan zijn ogen nog steeds niet geloven. "Vijftien jaar geleden ging ik met de VUT en Frenkie ging in de jeugd bij Willem II spelen. Jarenlang heb ik hem naar de trainingen in Tilburg gebracht en bezocht ik uiteraard ook zijn wedstrijden. Toen hij bij Ajax ging spelen heb ik alle wedstrijden live gezien, zowel in Amsterdam als uit."



Fue increíble pisar el césped del Camp Nou por primera vez. Muchas gracias a todos los culés por el recibimiento que directamente me hizo sentir en casa. Més que un club. ???? #FJ21 pic.twitter.com/bsqnq9M0ip — Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) July 8, 2019



Ziggo Sport

Oma Rita is iets minder trouw. "In totaliteit ben ik vier keer in de Arena geweest. Als er niemand met Jan mee kon, was ik zijn bijrijder naar bijvoorbeeld Groningen of Sittard. Meestal keek ik op FOX Sports en dan ook nog niet de hele wedstrijd. Ik was te bang dat Frenkie iets verkeerds deed..."

Gelukkig voor oma doet haar kleinzoon dat nauwelijks en zou ze zonder enige spanning naar zijn wedstrijden kunnen kijken. "Nu Frenkie in Spanje gaat voetballen, gaan we samen op de bank meer naar de televisie kijken. We hadden een KPN-abonnement, maar we hebben Ziggo Sport erbij genomen."

Gehaktbal

De grootouders zullen Frenkie minder gaan zien. "Tot voor kort kwam hij met zijn broertje regelmatig bij ons eten. Frenkie is gek op aardappels met boontjes. Youri eet liever spinazie, met voor allebei altijd een lekkere gehaktbal. Frenkie en Mikky moeten nu hun eigen leven gaan leiden en zelf hun draai zien te vinden. Mikky heeft met MIKKY KI. haar eigen kledinglijn en Frenkie moet zijn rust pakken tussen de intensieve trainingen en de vele wedstrijden in. Bovendien is het ons te kostbaar om elke keer naar Barcelona te vliegen."





Vliegen

Voor zijn presentatie als speler nodigde de international zijn familie en boezemvriend Sander Dekkers uit. "Het blijft onwerkelijk. Frenkie vloog zelf met een privéjet van de club en wij vertrokken vanaf Düsseldorf. Vliegen was nooit zo mijn ding, maar ik begin er nu aardig aan te wennen", bekent opa De Bruijn.

"Twintig jaar geleden won Rita een vliegvakantie naar Egypte. Ik heb mij toen opgeofferd, maar dat was eens maar nooit weer. Toen Frenkie mij in maart een kaartje aanbod voor de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid ben ik overstag gegaan. Hij wilde zelfs een cursus aanbieden. Met een paar Bacootjes en zware pillen ging het best."

Opa Jan heeft de smaak te pakken. "Voor de eerste thuiswedstrijd van Barcelona op 4 augustus tegen Arsenal vlieg ik weer." Rita vult aan. "Ik blijf thuis, de hond van onze vakantie vierende zoon Léon logeert bij ons. Niet alles draait om Frenkie."





Halfuur Frenkie

De afgelopen weken wel. "We werden donderdagavond ontvangen in het prachtige hotel Princesa Sofia en hebben heerlijk gegeten in een Argentijns restaurant. Van de Nederlandse eigenaar mocht Frenkie niet betalen. Inmiddels hadden wij ons eerste interview al achter de rug. Want overal waar Frenkie was, waren er camera's en moest hij handtekeningen uitdelen. Vrijdag bezochten we zijn prachtige appartement op een van de vele heuvels van Barcelona. Vervolgens werden we onder begeleiding via een achteruitgang van het hotel naar Camp Nou gebracht. Onderweg zagen we duizenden mensen naar het stadion wandelen, voor een halfuurtje Frenkie. Ongelofelijk", geniet Jan na.

Rita slikt ook. "We werden zo hartelijk ontvangen, ze zijn echt blij met Frenkie. Toen hij het veld opkwam en zijn naam door alle fans werd gescandeerd, kregen we het allemaal te kwaad. We hebben met z'n allen staan janken. Heel imponerend en zo onwerkelijk."