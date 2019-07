Arno van Krimpen twee keer op podium

GROOT-AMMERS • Arno van Krimpen stond afgelopen weekend twee keer op het podium.

Zondag werd de nieuweling uit Groot-Ammers tweede in een koers in het Belgische Brecht. In het parcours waren twee hoge viaducten opgenomen. Samen met nog drie andere renners wist Arno van Krimpen weg te rijden uit het peloton. In de sprint om de zege werd hij tweede.

Een dag eerder won Van Krimpen de koppeltijdrit in Abbenbroek. In het algemeen klassement eindigde hij als vierde.