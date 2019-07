Horses For Heezen weer regiokampioen

GIESSENBURG • Team Horses For Heezen uit Giessenburg, rijdend voor PSV Sliedrecht, is in Heerjansdam voor de zesde keer op rij regiokampioen geworden.

Op de klanken van het songfestival werd de kür op muziek gewonnen.

Een ander viertal van Horses For Heezen werd in de klasse ZZ tweede.

Onder leiding van commandant Kevin Heezen hebben beide teams zich geplaatst voor het NK op 31 augustus in Ermelo, waar eerder en zilveren en bronzen medaille werd behaald.