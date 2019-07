Simply Green ook de sterkste in Putten

PUTTEN/REGIO • Er staat dit seizoen in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO voorlopig geen maat op Simply Green. De Brandwijkse tractorpuller won vrijdagavond ook de wedstrijd in Putten.

Laurens de Boer plaatste zich ternauwernood voor de finale, maar in die finale liep het op rolletjes. Simply Green kwam tot 102,39 meter en dat was ruim voldoende om Erik Peeters (98,49) en Secret of the Valley (91,41) achter zich te houden.



Red Dream (Streefkerk) kreeg de gang er niet in. Laurens van Vuuren probeerde voor de 30 meter te stoppen om zo in aanmerking te komen voor een herkansing, maar dat lukte niet. P10 was het gevolg.

Tussenstand NK na 8 van de 13 wedstrijden: 1. Simply Green, 154 punten; 2. Erik Peeters, 114 punten; 3. Secret of the Vally, 107 punten.

De eerstvolgende wedstrijd is zaterdag 27 juli in Harskamp.