Patricia Versluis miste niks van het WK in Frankrijk: 'Het was fantastisch, een unieke ervaring'

MEERKERK • Patricia Versluis maakte de successen van de Oranjeleeuwinnen live mee en is na precies een maand en 5000 kilometer via Le Havre, Reims, Rennes, Valenciennes en Lyon weer terug aan de Zouwendijk.

Tot aan de halve finale was de 30 jaar oude camper Fiat Ducato haar slaapplaats. Toen haar dorpsgenoot Roos Brand naar huis ging en de demper van de uitlaat het begaf, ging Patricia Versluis voor even terug naar de Alblasserwaard, om zo snel mogelijk met haar tentje weer naar Lyon af te reizen. Precies op tijd voor nog twee legendarische wedstrijden van Sari van Veenendaal cs.

"Het was fantastisch. Natuurlijk hebben we met z'n allen even gebaald na de nederlaag tegen Amerika. Maar we moeten realistisch zijn, als die al dan niet terechte strafschop niet was gegeven, dan was het nog moeilijk geweest om van die sterke Amerikanen te winnen", vindt Patricia Versluis (38), al meer dan 25 jaar actief op voetbalgebied.

"Ik ben begonnen op mijn twaalfde. Samen met mijn broertje Erik voetbalde ik in het team van trainer Bert van Klij en leider Ed Berendsen. Dat hield ik vol tot mijn vijfentwintigste. Het lichaam protesteerde steeds meer. Ik heb het nog een seizoen geprobeerd bij SV Noordeloos, waar nu veel meiden uit Meerkerk voetballen. Inmiddels was ik al een flink aantal jaren actief als vrijwilligster. Voetbal is mijn leven."

Lieke de With

Versluis trekt mede de PR-kar bij derdeklasser SV Meerkerk en is zeer actief in de sponsorcommissie. "Daarnaast ben ik ook teammanager van een aantal KNVB-jeugdteams voor Zuid I en niet te vergeten verantwoordelijk voor het Nederlands elftal onder de 15 jaar met daarin LRC-ster Fleur Stoit. Onlangs is Lieke de With van HSSC'61 doorgestroomd naar Oranje onder de 16 en speelt ze vanaf het nieuwe seizoen bij Jong PSV. Er is talent genoeg in Nederland en de opvolging van de huidige generatie is in mijn ogen verzekerd. Wel onder één voorwaarde; talentvolle meiden moeten zolang mogelijk met jongens voetballen of naar een hoger spelende vereniging. Breedtesport is leuk, maar brengt Oranje niet verder."

De geboren Meerkerkse en grafisch vormgeefster van beroep zit op haar praatstoel. "De basis is nog smal, dat zie je ook bij de Leeuwinnen. Slechts zestien speelsters hebben gespeeld, de andere zeven zijn natuurlijk ook belangrijk. Want op het trainingsveld wordt het fundament gelegd."

Passe-partout voor 90 euro

Voor Patricia Versluis was de camping haar basis. "Toen de kaarten in de verkoop gingen, heb ik met mijn dorpsgenootjes Sanne en Roos Brand gelijk passe-partouts gekocht. Voor 90 euro de zekerheid alle wedstrijden van Nederland te kunnen zien, hoefde ik niet lang na te denken. Zeker niet na de ervaringen van het EK in 2017 in eigen land. Verder is alles heel toegankelijk, zo bezocht op een rustdag Kika van Es haar ouders op onze camping in Rennes. We hebben ze niet gezien, maar het blijft toch bijzonder. Supporters hebben in de stad winkelende Oranje-dames gezien."

Brabants Buske

In totaliteit waren er zo'n 150 passe-partouts verkocht. "Aan een hechte groep supporters, die we natuurlijk overal tegenkwamen. Met Omroep Brabant kregen we een speciale band. De verslaggevers Ronald en Eva volgden in hun Brabantse Buske specifiek Daniëlle van der Donk, Kika van Es en Jackie Groenen. Het was een maand lang feesten en van mijn voornemen om ook nog te werken, kwam niet zoveel terecht", lacht Versluis, die op haar iPhone geniet van een optreden van Jan Smit en John de Bever, staand op de supportersbus in het centrum van Rennes.



"Helaas gingen om veiligheidsredenen de Oranjemarsen in Lyon niet door. Begrijpelijk, de sfeer in deze stad was niet te vergelijken met Rennes of Valenciennes. Het was een unieke ervaring, zo dichtbij huis een WK meemaken. We hebben ons gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, maar dan heb je het over een ander prijskaartje. Bovendien haalt mijn campertje Tokio niet..."

