Jonge karter Luca van Leer negende in NK-race in Venray

• Luca van Leer eindigde als negende in Venray. (Foto: Privéfoto)

VENRAY/LEERBROEK • Op het circuit Raceway Venray is Luca van Leer negende geworden in een wedstrijd die meetelt voor het NK-karting 60cc.

In de kwalificatie kwam de pas achtjarige Luca met een dertiende plek niet helemaal uit de verf.

In de heats ging het beter en klasseerde de Leerbroeker zich als tiende, negende en twaalfde. In het dagklassement leverde hem dit de negende plaats op.

De volgende NK-wedstrijd is in het weekend van 31 augustus in Strijen. Luca van Leer rijdt daar tevens zijn clubkampioenschap. Het NK wordt georganiseerd door Chrono Karting.