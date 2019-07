Veel publiek bij Trekkertrek Lexmond

LEXMOND • Op Achthoven is afgelopen zaterdag het derde Trekkertrek Lexmond gehouden. Rond 17:30 uur kreeg het evenement te maken met fikse regenbuien. De sportieve schade viel mee, want uiteindelijk werd alleen de standaardklasse 9 ton geschrapt.

De Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard zijn bolwerken op het gebied van tractorpullen. Er is zoveel belangstelling om met standaardtrekkers aan wedstrijden mee te doen dat er voor velen geen plaats is. "Op ons terrein hebben we tijd en ruimte voor omstreeks 110 starts", vertelde Annemieke den Hartog, lid van de tienkoppige werkgroep.

Uitloten

"We hebben liefst tachtig aanmelders uit moeten loten. Er is niet alleen veel animo van de rijders, ook het publiek komt er massaal op af. Deze keer waren er 2.200 bezoekers, en daar zijn we heel tevreden over. Het was één groot dorpsfeest, mede mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers en bedrijven die ons, zowel financieel als materieel, hebben geholpen en gesponsord."

Vergeleken met vorig jaar was het programma licht veranderd. De standaardklasse 2,5 ton is ingeruild voor de standaardklasse 4,5 ton. Het spektakel, met rookpluimen, ronkende motoren en opspattende kluiten, werd verzorgd door demonstraties van Red Dream, Secret of the Valley, Red Impact en Wild Pirate (supersport 4,5 ton Topniveau). Een carrousel, stormbaan, mini-quads en graafkraantjes bezorgden ook de jeugd een gezellige middag.

De standaardklasse 11 ton mondde uit in een gevecht tussen de Lexmonders Hanco en Bert Kok, beiden rijdend met een New Holland. Ze reden als enigen een full pull, en in de finale deed Bert (110 meter) het net wat beter dan Hanco (105,38 meter).

Peter Verbeek