Daan Hartog in Ronde van Giessenburg tweede voor eigen publiek

• De favorieten in categorie 5 bij het ingaan van de laatste ronde. (Foto: Rick den Besten)

GIESSENBURG • Daan Hartog is er zaterdagmiddag net niet in geslaagd voor eigen publiek de Ronde van Giessenburg in jeugdcategorie 5 te winnen.

De jonge Giessenburger werd in de sprint geklopt door Cyriel Hooghwerff van DRC De Mol. Daan Hartog verzekerde zich wel van de tweede plaats, nog voor nationaal kampioen en winnaar van vorig jaar Dylan Eyk.

