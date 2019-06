Eline Aantjes en Jurjen den Besten winnen inwonersronde Rond Om De Graaf

MOLENAARSGRAAF • De inwonersronde van Rond Om De Graaf is zaterdag in de verzengende hitte gewonnen door Jurjen den Besten en Eline Aantjes.

Jurjen den Besten koerst niet zo vaak meer, maar stond in zijn thuisronde zijn mannetje. In de sprint klopte hij zijn medevluchters Hendrik Schep (Molenaarsgraaf) en Marcel Vonk (Goudriaan) overtuigend.



Jurjen den Besten wint de 2019 editie van de inwonersronde tijdens Rond Om De Graaf na een lange sprint voor Hendrik Schep en Marcel Vonk pic.twitter.com/0UrltZ6POy — Rond Om De Graaf (@rondomdegraaf) 29 juni 2019



Bij de vrouwen bleef Eline Aantjes (Giessenburg) haar vluchtgezel Kirsten Koppelaar (Molenaarsgraaf) voor in de sprint. Marieke de Groot (Molenaarsgraaf) had al eerder moeten lossen bij dit tweetal en kwam als derde over de meet.