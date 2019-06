Sliedrecht Sport treft Schwerin in Europa Cup

SLIEDRECHT - Landskampioen Sliedrecht Sport heeft in de Europa Cup het Duitse SSC Palmberg Schwerin geloot. Op 4 december wordt de heenwedstrijd in sporthal De Basis gespeeld en op 18 december is de uitwedstrijd in Noord-Duitsland.

Met Schwerin treft Sliedrecht een sterke tegenstander. Het is namelijk de bekerwinnaar en de nummer 2 uit de Duitse competitie van afgelopen seizoen. De club uit het voormalige Oost-Duitsland eindigde net achter Stuttgart; waar Sliedrecht vorig seizoen Europees tegen speelde.

Vorig seizoen speelden oranje-speelsters Tessa Polder en Britt Bongaers bij de club en in een verder verleden was ook huidig Sliedrecht Sport-captain Carlijn Ghijssen-Jans er actief.

Sliedrecht Sport komt uit in de CEV-cup; de Europa Cup II. De eerste ronde in het toernooi, die in november gespeeld zou worden, komt te vervallen. Vandaar de start in december.