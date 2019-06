Finales Autobedrijf Jaspers Open Toernooi onder warme omstandigheden

MEERKERK • De organisatie van het Open toernooi van TC Meerkerk had het dit jaar goed voorzien. Het thema 'Aloha by TC Meerkerk' bracht mede door het goede weer de club in Hawaii sferen. In 12 categorieën werden afgelopen week de prijzen verdeeld. Aankomende zaterdag 29 juni strijden de junioren tegen elkaar tijdens het ééndaags-jeugdtoernooi van de club.

Winnaars:

HD4 – Peter Vis / André de Groot (TC Meerkerk/TV Meihoven)

DD5 – Marianne de Ridder / Annemarije Schotman (beiden TC Meerkerk)

GD5 – Annemarije Schotman / Sjoerd van der Leeden (TC Meerkerk / TV TIOS)

HE6 – René Drieënhuizen (TV Arkel)

HD6 – Niels Vreeswijk / Robert de Bruijn (beiden TV Meihoven)

DD6 – Miranda van Breugel / Mascha Maasland (beiden TC Meerkerk)

HE7 – Kevin Vlietstra (TV Vianen)

DE7 – Tessa van der Wel (In de Bogerd)

HD7 – Jos de Lorm / Rens van Oostrum (beiden LTC Altena)

DD7 – Mirjam Huisman / Eline Huisman (TC Meerkerk / HLTC De Metselaars)

GD7 - Sandra van Ree / Robert de Bruijn (TC '73 / TV Meihoven)

DE8 – Marieke Versluis (TC Meerkerk)