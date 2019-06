Jens Bassa tiende op NK

DONGEN/REGIO • Jens Bassa is zondag tiende geworden op het NK-wielrennen op de weg voor nieuwelingen in Dongen.

In Dongen stonden 145 renners aan het vertrek en was een zwaar parcours uitgezet. Met nog ruim een ronde voor de boeg koos Goudrianer Jens Bassa samen met twee medevluchters het hazenpad. Zij kregen gezelschap van nog eens zeven renners. In de finale liep bij Jens de rem van zijn fiets aan en was de tank voor de sprint leeg; hij werd tiende.

In de achtervolgende groep sprintte Arno van Krimpen (Groot-Ammers) naar plek 14. Arno kampte met mechanische pech, waardoor hij het tweede deel van de koers op de zwaarste versnelling moest rijden.