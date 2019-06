Jost van de Streek twaalfde in klimomnium

DORDRECHT/REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Jost van de Steek is zaterdag in categorie 7 twaalfde geworden in een klimomnium bij DRC De Mol in Dordrecht.

Uitslagen regiorenners:

Cat. 5: 14. Mees Bassa (Goudriaan).



Cat. 6: 19. Merel Hartog (Giessenburg), 25. Joris Peursum (Hardinxveld), 26. Sem van Wijngaarden (Hardinxveld).



Cat. 7: 12. Jost v.d. Streek (Ottoland), 18. Thijs Wemmers (Bleskensgraaf), 20. Ruben Bassa (Noordeloos).