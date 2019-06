Jongensteam Typhoon voor vierde keer op rij naar landelijke finale

GORINCHEM/REGIO • Het lijkt een gouden generatie. De lichting geboren in 2002, 2003 en 2004. Thomas Knoop, Stan Buddingh', Thijs de Wild, Jamie Hanselaar, Justin Sluijter, Luca Hellings en Thom Kortenoever. De Magic 7 van Typhoon (met Ruiz Lodder the Magic 8). Voor de vierde keer op rij haalden deze jongens de landelijke atletiekfinale. Het is het Nederlands kampioenschap voor Clubteams. Voor een kleine vereniging als Typhoon een unieke prestatie. Zeker wanneer dit voor de vierde keer op rij gebeurt.

Onder tropische omstandigheden werd de tweede kwalificatiewedstrijd in het Brabantse Tilburg afgewerkt. De Typhoon B-junioren gingen als achtste op de landelijke ranglijst de wedstrijd in, maar moesten er uiteindelijk hard aan trekken om uiteindelijk bij de eerste 12 te eindigen. Typhoon plaatste zich met een tiende plek voor de finale op 15 september, maar het ging duidelijk niet vanzelf. Of zoals coach Betty de Boon na de wedstrijd liet weten: 'Er moet nog heel wat gebeuren voor de finale.'

Toch kunnen de mannen terug zien op een goede wedstrijd. Hoogtepunt was ongetwijfeld het clubrecord van Thomas van de Knoop met speer. Hij verbrak zijn eigen clubrecord met meer dan 5 meter en wierp de speer naar 63,14. Direct ook de beste seizoensprestatie.

Penibel

Penibel werd de situatie voor de Typhoon-mannen na de 400 meter van Stan Buddingh' uit Arkel. Met een van pijn vertrokken gezicht finishte hij met een derde tijd van 55,61, maar direct was duidelijk dat verder lopen niet kon. Een scheur in het voetbed hield hem aan de kant tijdens de estafette, de vraag was wie er in kon vallen.

Het was Luca Hellings, net terug na een lange blessure en eigenlijk alleen ingezet voor de 100 meter (een uitstekende 11,90), die hem ging vervangen. Met een messcherpe tijd van 44,55 werden de punten binnengesleept door het gelegenheidskwartet van Thom Kortenoever, Thijs de Wild, Luca Hellings en Justin Sluijter.

De laatste belangrijke uitslag werd binnengesleept door Jamie Hanselaar. Op de 1500 meter pakte hij met 4.45 de noodzakelijke punten. Typhoon kan door naar de finale.