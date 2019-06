Goudrianer Wouter de Bruin wint Haastrechtloop

HAASTRECHT/GOUDRIAAN • Wouter de Bruin heeft tijdens de Haastrechtloop de 10 kilometer gewonnen.

De meeste lopers, die zich op muziekbeats warm draaiden op het gezellige Concordiaplein, dat dit jaar voor het eerst de start- en finishlocatie was, kozen voor de 10 kilometer. Haastrechtenaar Flo van der Vlist kwam in een tijd van 36.23 minuten als derde over de streep. "Ik pikte lange tijd aan bij de twee koplopers, maar in de finale moest ik passen."

Dat was niet zo gek, want winnaar Wouter de Bruin (35.29) is een oersterke agrariër uit Goudriaan, die met een sterk eindschot Gouwenaar Pascal van Norden (36.06) – drievoudig Nederland kampioen op de 100 km – achter zich liet. "Ik train tussen de koeien," grapte De Bruin na afloop. "Ik kende Van Norden niet en voerde op een lang recht stuk het tempo op, waarna hij afhaakte."