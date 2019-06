Rond Om De Graaf: dorpsfeest en wielersport hand in hand

• De koers is voor het publiek uitstekend te volgen. (Foto: Rick den Besten)

MOLENAARSGRAAF/BRANDWIJK • Bij de wielerkoersen in de regio is al jarenlang een dalende tendens zichtbaar als het om de publieke belangstelling gaat. Maar er zijn uitzonderingen, zoals Rond Om De Graaf. Het geheim? "We maken er een dorpsfeest van", verklappen de nieuwe voorzitter Wout van Wijnen en zijn voorganger Elard de Raad het concept.

Het eerste lustrum van Rond Om De Graaf is op zaterdag 29 juni. Een opmerkelijk datum, want de eerste vier edities vonden eind augustus plaats. "Nu hebben we een betere plek op de wielerkalender, al zullen we de verschuiving na de editie van 2019 zeker evalueren", zegt De Raad.

De eerste drie edities trokken veel publiek. Vorig jaar was dat minder, maar met een aanwijsbare reden: regenachtige weersomstandigheden en veel concurrentie van andere koersen. "Wij zijn meer dan een wielerwedstrijd", wil Van Wijnen maar wat graag kwijt. "Opzet is er een dorpsfeest van te maken voor jong en oud. Er zijn bezoekers die geen wielrennen langs zien komen. Zij komen voor de gezelligheid. Die formule is tot nu toe aangeslagen."

Compacter

Het fietsparcours blijft hetzelfde: rondje Nieuwe Dam - Boerenklaas. Het publiek hoeft de renners geen moment uit het oog te verliezen. De nevenactiviteiten 'verhuizen' ditmaal van het parkeerterrein van het winkelcentrum naar de Nieuwe Dam en de Graafdijk-Oost.

"Dit dankzij de snelle medewerking van gemeente Molenlanden", delen beide organisatoren een compliment uit. "Het geeft een iets ander karakter, maar het gaat zeker weer leuk worden. Want in de bocht is het net allemaal wat compacter."

Een drankje, een hapje en muziek van DJ Vincent Borst. Zie hier de basic ingrediënten voor een stukje 'Graafse' gezelligheid. Verder: trapskelters, springkussen, suikerspin, een interactief spel en een spectaculaire 'Spaceshuttle' voor de jeugd tot en met zestien jaar.

Wout van Wijnen: "Door de catering en de sponsorinkomsten hopen we en bedrag over te houden. Daar steunen we lokale goede doelen mee."

Wielerprogramma

Laten we niet vergeten dat er ook wordt gefietst. Het wielerprogramma begint zaterdag 29 juni om 16:15 uur met een dikkebandenrace voor de plaatselijke basisschooljeugd. De amateurs en junioren worden om 17:00 uur weggeschoten. Aan de start onder anderen regioreners als Gert van der Grijn, Bram van Herk, Patrick de Jong en Thom Stuij.

De inwonersronde (voor renners uit de voormalige Graafstroomdorpen, op een laagdrempelig niveau) staat voor 18:30 uur op het menu, om 19:15 uur gevolgd door de hoofdschotel: de elite- en belofterenners. Met namen als Bart van den Berg, Noah de Groot, Max de Jong, Jarri Stravers, Lieve Anthonise, Mitchell Huenders, Jordi Talen en Robin Wennekes.

De regiorecreanten (Funklasse) draaien vanaf 21:00 uur hun rondjes.