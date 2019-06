Tractorpulling Lexmond helemaal vol

LEXMOND • Trekkertrek Lexmond wordt zaterdag 6 juli vanaf 12:00 uur voor het derde jaar op rij op Achthoven gehouden. De belangstelling is enorm; het programma zit helemaal vol.

Op Tractorpulling Lexmond wordt er gereden in de standaard- en in de sportklassen. De inschrijving heeft reeds plaatsgevonden. Er was zoveel belangstelling dat er zelfs potentiële deelnemers teleur moesten worden gesteld.

In de 4,5 ton Supersportklasse worden er mooie demonstraties gegeven. In de baan komen onder meer Red Impact, Red Dream, Secret of the Valley en Wild Pirate.

Vrijwilligers en sponsors

Tractorpulling Lexmond wordt een steeds groter evenement. "Dit is mogelijk dankzij de hartverwarmende medewerking van vrijwilligers en sponsors", laat de organisatie weten.

Stormbaan

Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten, waaronder een grote stormbaan, elektrische graafkraantjes, kinderquads en een zweefmolen.

Niks aan de Zeis

Direct na afloop van de tractorpullingwedstrijden zal de populaire regioband Niks aan de Zeis een optreden geven.

Het terrein van Trekkertrek Lexmond is bereikbaar via de Polderweg. Op Achthoven staat de rijroute met borden aangegeven. Er is voldoende parkeergelegenheid.

www.trekkertreklexmond.nl