Duo Den Hartog/Spelt wint regiotoernooi VC WIK

GROOT-AMMERS • Na twee keer als tweede te zijn geëindigd, is het Mourik Infra Regiotoernooi ditmaal wel gewonnen door het beachvolleybalkoppel Den Hartog/Spelt.

In de finale werd zaterdagmiddag overtuigend afgerekend met Den Ouden/De Zwart.

Het regiotoernooi werd voor de zevende keer gehouden. Bij de vrouwen was de winst voor de derde keer op rij voor het duo Valerie Ippel / Carine Donkers.

De 26-ste editie van het straten- en vriendentoernooi zat met 20 deelnemende teams bomvol. De poulewinst was voor: De Masterberen, De Kraaien, Reinier en de Zolderleeuwinnen en Voorstraat Down Under.