Jens Bassa vierde in België

PASSENDALE/GOUDRIAAN • Vlakbij de Frans grens, in het Belgische Passendale, is nieuweling Jens Bassa zondag vierde geworden in een internationale wielerkoers.

De Goudriaanse renner koos 15 kilometer voor de finish met twee medevluchters het hazenpad, maar het trio werd teruggehaald. Een nieuwe poging met vier renners lukte wel. Jens Bassa klasseerde zich als vierde.