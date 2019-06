NK-brons voor Merel en Daan Hartog uit Giessenburg

AMEIDE/GIESSENBURG • Met elf jonge wielrenners was het organiserende Jan Van Arckel goed vertegenwoordigd op het 'eigen' NK-Jeugdwielrennen in Ameide. Slechts twee renners pakten een medaille, niet toevallig de bronzen broer en zus Hartog.

In categorie 5 reed Daan Hartog (11) een prima wedstrijd, maar zoals zo vaak was Tyler Eyk een klasse apart. "Hij was vooraf de grootste favoriet. Aan de ene kant ben ik eigenlijk wel tevreden met de derde plaats, maar aan de andere kant had ik eerlijk gezegd beter verwacht. Ik reed best goed en zat goed van voren, dat is overigens ook wel nodig in de smalle straatjes van Ameide."

"Tyler had voortdurend zijn sterke ploegmaat Michel Mouris bij hem in de buurt, zelfs tot in de finale. Ik was alleen. Luuk Wolthuis was van de dijk gereden en Rick Versloot reed op het eind zijn ketting eraf", baalde Daan toch wel enigszins.



Bij het #nkjeugdwielrennen hoort ook het volkslied.. regio talent Daan Hartog uit Giessenburg pakt een mooie bronzen medaille!!! pic.twitter.com/vXcj1ruTMy — Ton Heijstek (@TonHeijstek1) June 15, 2019



Tot overmaat van ramp wist de enigszins achterop geraakte Mees Bassa uit Goudriaan, door een valpartij iets voor hem, niet aan te haken bij de kopgroep. Daan was en bleef dus alleen: "Als derde renner van de kopgroep ging ik de laatste bocht in, helaas kwam ik net tekort voor het zilver. Morgen houd ik rust, omdat ik vanavond een slaapfeestje heb."

Vader Arno lacht. "Dat is ook belangrijk voor fietsende kinderen."

Mees Bassa klasseerde zich als 30e, Feiko van der Dussen uit Arkel werd 62e.

Zonnebril

Ruim anderhalf uur later reed zijn dochter Merel (14) eveneens naar het brons.

"Het ging beter dan ik vooraf had gedacht en gehoopt. Net als Daan reed ik ook continu van voren. Bij de finishstreep was het voor de toeschouwers spannend of ik een medaille zou pakken, maar ik wist gelijk dat ik derde was. Misschien kwam ik te vroeg voorop te rijden, want anders had ik wellicht nog hoger kunnen eindigen. Toch heb ik met die bronzen plak een nieuwe zonnebril verdiend."



Merel Hartog in voetsporen van broertje Daan; ook derde en dus ook op podium #nkjeugdwielrennen2019 #hetkontakt pic.twitter.com/vb3fet0IcK — TheoSprong (@TheoSprong1963) June 15, 2019



Merel roept haar trotse familieleden en vriendinnen voor de zekerheid erbij. "Pappa kan nu niet meer terug, hè opa?" Opa geniet en vader knikt. In de ronde van Giessenburg rijdt Merel met een nieuwe bril, dat is zeker!

Theo Sprong