Valpartij vlak voor hem kost Christiaan van Rees podiumplaats op NK

AMEIDE/GROOT-AMMERS • Lange tijd leek Christiaan van Rees in categorie 7 op het NK-Jeugdwielrennen in de prijzen te vallen, maar hij werd uiteindelijk - voor hem teleurstellend - vijfde.

De talentvolle Jan van Arckel-renner uit Groot-Ammers reed zeer aanvallend en meer dan goed mee in de tot hooguit 10 man uitgedunde kopgroep. In de allerlaatste bocht ging het fout. De voorste man in het peloton klapte met hoge snelheid dalend vanaf de J.W. van Puttestraat in de dranghekken aan de Molenstraat.

"Ik kon nog net over hem heen springen, maar was daardoor wel gelijk mijn snelheid kwijt. Een aantal renners haalde mij kort voor de finish in", baalde Van Rees als een enorme stekker.

"Ik zat perfect als tweede in het goede wiel van de eerste renner. Die viel en weg was mijn mooie uitgangspositie."