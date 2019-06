AMEIDE/MEERKERK • De negenjarige Isis Versluis behaalde zaterdag een keurige negende plaats op het NK-Jeugdwielrennen (categorie 2, meisjes) in Ameide.

Vertrokken vanaf de ongunstige 25e plek had de Meerkerkse een bliksemstart.

"Bij het ingaan van de eerste bocht lag ik op de zesde positie", aldus Isis.

Ongetwijfeld geholpen door haar ervaring als mountainbiker wist ze zich keurig in de kopgroep te handhaven. "Ik heb zelfs twee keer eventjes op kop gereden. Net voor we de laatste keer de dijk op reden, ging Nicole van Sighem er vandoor. Ik reed achteraan in de kopgroep en wist niet echt aan te haken. Maar ik ben tevreden met mijn negende plaats, ik had namelijk vooraf op een top-10 klassering gehoopt."

De gedoodverfde favoriete Nicole van Sighem won overtuigend, kwam alleen aan en prolongeerde haar nationale titel meisjes categorie 2 met glans.



