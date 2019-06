Veertienjarige Bjorn Sala fluit vijftigste voetbalwedstrijd

BLESKENSGRAAF/SLIEDRECHT • De veertienjarige Bjorn Sala uit Bleskensgraaf heeft onlangs zijn vijftigste voetbalwedstrijd gefloten en mocht daarom met KNVB-scheidsrechter Allard Lindhout op de foto.

Zijn eerste wedstrijd floot Bjorn op elfjarige leeftijd bij zijn toenmalige club vv De Alblas. Dat was op 12 november 2016 in een wedstrijd voor pupillen tot negen jaar. De laatste tijd voetbalt Bjorn bij vv Sliedrecht. Bij deze club treedt hij ook op als scheidsrechter.

Omdat scheidsrechters binnen een voetbalvereniging onmisbaar zijn, wilde vv De Alblas dat er een aantal jeugdige scheidrechters bij zouden komen. Ook Bjorn werd gevraagd en hij vond het scheidsrechteren erg leuk.

Bjorn maakte zich in der loop van de tijd geliefd bij de trainers van De Alblas, ondanks het feit dat er wel eens een wedstrijdje werd verloren. Want Bjorn staat absoluut niet bekend als een thuisfluiter. Ook zijn statistieken wijzen dat uit.

Op 18 januari 2018 slaagde Bjorn voor zijn KNVB-pupillen spelbegeleider/scheidsrechter certificaat. Een hoogtepunt in de nog prille carrière van deze jeugdige scheidsrechter was het fluiten van de halve finale district bekerwedstrijd. Doordat de KNVB met ingang van het seizoen 2018 - 2019 de spelregels veranderde, mag Bjorn vanaf dit seizoen de wedstrijdjes van de JO 11 & JO 12 fluiten, de JO 10 speel dan met een spelbegeleider. De JO 11 & JO 12 speelt dan 8 tegen 8.

Bjorn wil eerst een goede pupillen scheidsrechter worden en daarna doorgroeien naar wedstrijden op een groot veld.

Dit voorjaar heeft de nu veertienjarige Bjorn besloten na de zomerstop verder te gaan fluiten en voetballen bij vv Sliedrecht. Er werden bij vv Sliedrecht al enkele wedstrijden gefloten zodat de coördinator bij vv Sliedrecht kon zien hoe Bjorn floot. Er werd zelf voor het eerst een wedstrijd gefloten bij de M13 (meiden onder de 13). Dat was best spannend om als jonge scheidsrechter tussen al de meiden te scheidsrechteren, maar Bjorn deed het goed, en hij stond zijn mannetje. Bjorn werd zelf gevraagd om bij vv Sliedrecht het internationale bekende BaggerCup toernooi te fluiten. Deze teams spelen 1e klasse of hoger. Tijdens dit BaggerCup Toernooi floot de Bjorn zijn eerste 'interland' van vv Sliedrecht U 12 tegen SK Londerzeel U 12 uit België.

In totaal heeft Bjorn nu 50 wedstrijden gefloten. 40 bij vv De Alblas en 10 bij vv Sliedrecht.

Na de zomerstop gaat Bjorn verder met het fluiten van wedstrijden bij vv Sliedrecht. vv Sliedrecht gaat de nog 14 jarige Bjorn verder begeleiden Tevens gaat hij daar spelen bij de JO 15. Bjorn wil zich verder ontwikkelen als speler en scheidsrechter en vv Sliedrecht geeft hem daarin alle mogelijkheden.