Colin Bekers en Petra Sloots winnen Nationale Lenteloop

PAPENDRECHT/REGIO • Colin Bekers en Petra Sloots hebben zaterdag de 37ste editie gewonnen van de Nationale Lenteloop in Papendrecht, de vijfde wedstrijd in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2019. Twee nieuwe namen op de fraaie erelijst, met 31.49 en 40.33 als winnende tijden.

De wedstrijdloop werd ditmaal een tien kilometer lange ontdekking van de elementen. Bij het verlaten van de atletiekbaan van AV Passaat, waar de finishboog vanwege de harde wind niet opgeblazen was, liep het peloton de regen in. Op weg naar het Papendrechts centrum vond af en toe de zon ruimte door de bewolking, maar in de slotkilometer terug naar Passaat sloeg ineens hagel neer. En dat dus allemaal onder een stabiele windkracht 6.

Voorin het veld liepen de belangrijke mannen uit het klassement van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. De nummers één en twee uit de stand, respectievelijk Timo de Geus, werden in Papendrecht vijfde en zesde. De winnaar van 2018, Patrick Kwist, eindigde ditmaal op plek vier.

De drie mannen van het podium van de dag liepen daar een stukje vooruit. Bredanaar Colin Bekers nam het initiatief en trok Maarten van Zetten en Nixon Fernandes – die twee behoren tot de favorieten voor de overall winst van het circuit – met zich mee. Van Zetten hield tot halverwege de wedstrijd vol en zou in 22.20 derde worden.

Niet sprinten

Bekers en Fernandes trokken samen door tot in de laatste kilometer en daarin plaatste Bekers zijn beslissende versnelling. 'Ik wilde het niet op de baan uitsprinten. Dan was hij waarschijnlijk sneller', sprak de winnaar die Fernandes acht tellen achter zich hield.

'Het was een leuke strijd. Eigenlijk had ik deze wedstrijd niet in de planning, maar ik ben nog niet goed genoeg voor baanwedstrijden. Ik wilde vandaag graag een langere loop doen. 31.49 is geen toptijd, maar ik ben tevreden met het resultaat.'

Buikgriepje

Ook de snelste vrouw van de dag, Petra Sloots, was in Papendrecht eigenlijk niet op haar best, want had net een buikgriepje uit het systeem. Ze liep desondanks steady naar een onbedreigde overwinning in 40.33. Vivianne Steegstra, haar voornaamste tegenstrever in het circuit, was tweede in 41.44. Anna van Stigt maakte in 42.19 de top drie vol.

De Lingewaalloop in Herwijnen is op zaterdag 29 juni de volgende wedstrijd in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Alle informatie over de wedstrijden, de uitslagen en klassementen zijn te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.

Uitslagen Nationale Lenteloop:

Msen: 1. Maarten van Zetten 32.20, 2. Timo de Geus 33.18, 3. Anco Oomsen 34.33.

M35: 1. Colin Bekers 31.49, 2. Nixon Fernandes 31.57, 3. Arjan Kaashoek 34.40.

M45: 1. Patrick Kwist 32.58, 2. Jeroen van Damme 33.49, 3. Erik Klooster 37.30.

M55: 1. Gerard Smit 37.42, 2. Hafid Chaaby 37.50, 3. Piet Voorwinden 38.36.

Vsen: 1. Anna van Stigt 42.19, 2. Ingeborg van der Steen 43.53, 3. Jarka Kortlever 44.30.

V35: 1. Vivianne Steegstra 41.44, 2. Kyra Schafraad 47.54, 3. Elles van Dillen 50.45.

V45: 1. Petra Sloots 40.33, 2. Rianne Kremers 42.31, 3. Cora Vlot 44.39.

Mannen 5 km: 1. Melvin Franken 15.57, 2. Wouter Baas 16.56, 3. Mario Poldervaart 17.04.

Vrouwen 5 km: 1. Petra Pubben 20.26, 2. Saskia Kersbergen 21.22, 3. Janita de Bruin-Koorevaar 22.12.

Jongens groep 0: 1. Xem van Amelsvoort, 2. Sten Gravemaker, 3. Akil Vreugd.

Jongens groep 1: 1. Luuk Ossebaar, 2. Sjoerd Potuit, 3. Finne de Jong.

Jongens groep 2: 1. Luuk Bosveld, 2. Ruben van Roosmalen, 3. Sam Vreugdenhil.

Jongens groep 3: 1. Matthias Treurniet, 2. Jesper Mol, 3. Sebastian Korte.

Meisjes groep 0: 1. Elin Korevaar, 2. Liz van Amelsvoort, 3. Nora Scheperboer.

Meisjes groep 1: 1. Anna Valks, 2. Anne Schoester, 3. Maureen Polder.

Meisjes groep 2: 1. Eva Blokland, 2. Carlijne van der Maarel, 3. Nina Blokland.

Meisjes groep 3: 1. Kyra Korevaar, 2. Marije van der Maarel, 3. Novi Hermus.