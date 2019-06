Weer winst Simply Green

STROE/REGIO • De tractorpullingwedstrijd in Stroe is zaterdag in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO gewonnen door Simply Green, dat hiermee haar leidende positie in de NK-stand verstevigde. Red Dream eindigde als vijfde en steeg in het klassement naar P7.

In de finale zette Marien den Besten met Simply Green de beste afstand (116,71 meter) neer. Erik Peeters (113,83) werd tweede en Red Impact (98,74) derde. De 107,56 van Red Dream (Laurens van Vuuren) in de kwalificatierun was voldoende voor de vijfde plaats. De volgende wedstrijd is zaterdag 15 juni in Made tijdens het grootste pullingevent van Europa.