Jost van der Streek en Mees Bassa rijden NK ‘voor eigen publiek’

OTTOLAND/GOUDRIAAN • Voor de jeugdrenners van Jan van Arckel is een nationaal kampioenschap op de weg rijden in eigen streek natuurlijk een prachtig affiche. Zeker voor Mees Bassa en Jost van der Streek. De ene opa had een winkel in Ameide en de ander stond er zondag op de kansel.

"Het voorseizoen is prima verlopen en de laatste weken gaat het zelfs nog wat beter", zet Jost van der Streek het interview in beweging. "Na enkele plekken in de top 20 ben ik onlangs in Rotterdam en Spijkenisse twee keer als tweede geëindigd."

De Ottolander lijkt dus op tijd in vorm voor het NK in Ameide. "Toch durf ik geen voorspelling te doen. Het wordt namelijk heel spannend en dus ben ik liever voorzichtig. Half mei was ik ook pas zeker van deelname, in een sterk deelnemersveld van maar liefst 75 renners."

Dijk

Een van die coureurs is Christiaan van Rees uit het ook naburige Groot-Ammers. "Ongetwijfeld heeft Christiaan, net als ik, het parcours verkend. Elke dinsdag rijden we door Ameide met onze training en zelf ben ik er ook al geweest. Over 30 kilometer zal de dijk de doorslag gaan geven. Zeker als er veel wind staat. Richting de finishstreep is het in mijn ogen extra gevaarlijk. Het technische parcours bevat veel korte bochten en een sterke afdaling met dan nog 700 meter tot aan de streep", weet de 13-jarige leerling van het Gorcumse Camphusianum.

Achterste startrij

Twee categorieën lager, in 5, rijdt Mees Bassa. "Zoals Jost al zei, rijden we elke dinsdagavond in Ameide. We verzamelen bij de rotonde in Goudriaan met een groepje van acht renners. Ik ben blij dat ik ben gekwalificeerd, maar door het grote aantal jongens uit Zuid-Holland sta ik wel op de achterste startrij met rugnummer 51."

Dat wordt hard werken voor de sinds kort niet meer in Noordeloos maar in Goudriaan woonachtige jongste Bassa. "In Duitsland tijdens de Dürense Rundfahrt boekte ik mijn mooiste resultaat tot nu toe. Ik werd derde achter Daan Maessen en Victor Kroesbergen. Zij zijn komende zaterdag favoriet in Ameide. Persoonlijk ben ik door mijn ongunstige startplek al blij met een plaats in de top 20. Maar heel graag zou ik top 10 willen rijden."

Aan zijn voorbereiding zal het niet liggen. Afgelopen weekend testte Mees nog even zijn kuiten in Sittard en dat moet toch genoeg zijn voor het beklimmen van de Termeise Lekdijk.

Theo Sprong