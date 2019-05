GIESSENBURG • De eerste Doetse triatlon wordt gehouden op zaterdag 13 juli.

Deze 1/8 triatlon in en rond zwembad De Doetse Kom in Giessenburg bestaat uit 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Meedoen kan individueel, maar ook in teamverband. De aanvang is 11:00 uur. Kinderen van 8 t/m 14 jaar hebben vanaf 10:00 uur hun eigen ronde: 150 meter zwemmen, 4 kilometer fietsen en 1,2 kilometer hardlopen.

Deelname alleen na inschrijving (kinderen gratis, volwassenen individueel 20,00 euro of 25,00 euro per team) via: inschrijven.nl of uitslagen.nl.