Triade veilig ondanks grote nederlaag

NIEUWPOORT • Triade werd zaterdag afgedroogd door koploper Korbatjo. De Nieuwpoortse korfballers leden een pijnlijke 26-7 nederlaag.

Maar door gunstige uitslagen op de andere velden was de afloop tóch goed: Triade is veilig en heeft zich gehandhaafd in de derde klasse.

Triade kwam tegen de lijstaanvoerder op alle fronten tekort. Dieptepunt aan Nieuwpoortse kant was dat voor rust slechts twee keer werd gescoord.

De groenwitten spelen komende zaterdag een uitwedstrijd tegen het Rotterdamse NIO.