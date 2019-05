Simply Green tweede, Red Dream zevende in Loerbeek

LOERBEEK/REGIO • In de tweede wedstrijd van de nationale competitie Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse (NTTO) is Simply Green in Loerbeek tweede geworden. Red Dream eindigde als zevende.

Vier tractoren plaatsten zich voor de finale. Hierin zette Secret of the Valley met 111,76 meter de beste afstand neer. Simply Green (Brandwijk) kwam tot 110,71 meter en Great Experience werd derde met 107,34 meter. Red Dream (Streefkerk) liet 102,94 meter noteren.

Na twee van de dertien wedstrijden leidt Simply Green met 37 punten, Red Dream staat achtste met 22 punten.

De volgende wedstrijd is zaterdag 1 juni in Erichem.